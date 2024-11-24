Ученые обнаружили вымерший прообраз гигантского песчаного червя из «Дюны»

Международная группа палеонтологов из Туниса, Германии, Франции и Польши открыла неизвестный вид ископаемого червеобразного ящера, оказавшегося самым крупным представителем своей группы. Окаменелости обнаружили в центральной части Туниса. Исследование опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества (ZJLS).

© Газета.Ru

Червеобразные ящерицы (Amphisbaenia), или амфисбены, внешне напоминают дождевых червей. Сходство усиливает способность этих животных ползать как вперед, так и назад. Большинство современных рептилий такого рода обитают под землей.

Обнаруженному животному дали имя Terastiodontosaurus marcelosanchezi. По словам ученых, ящер обладал сильными челюстями, позволявшими ему разгрызать панцири улиток. Существо обитало на Земле около 50 млн лет назад в эпоху эоцена.

«Визуально животное можно представить как «песчаного червя» из научно-фантастических романов «Дюна» Фрэнка Герберта и их экранизации. Судя по строению зубов и необычно толстой эмали, мы можем сделать вывод, что у животных была огромная мышечная сила в челюстях», — уточнили специалисты.

Исследователи отметили, что Terastiodontosaurus marcelosanchezi, по всей видимости, был слишком крупным для рытья нор и жил на поверхности.

Палеонтологи добавили, что если бы червеобразные ящерицы вырастали до размеров змей, то новый вид был бы сопоставим с титанобоа — вымершим удавом, чья длина достигала 13 метров, а вес — более тонны.