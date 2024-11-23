В Курской области нашли уникальный старинный кинжал

Археологи Курского государственного университета нашли древний кинжал, который относится к эпохе III-V веков нашей эры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Исследователи отметили, что у кинжала есть характерные вырезы и остатки деревянных ножен. Оружие является самым северным среди известных аналогов. Подобные оружия были распространены на юге среди сарматских племен.

Историки добавили, что с третьего до середины пятого века территория, которая сейчас является Курской областью, входила в состав киевской археологической культуры. Население этой области было, вероятно, связано со славянскими племенами венетов, которые есть даже в римских источниках.

До этого в окрестностях Торопца в Тверской области ученые нашли уникальные могильники славянских племен. Археологи изучили древние сооружения и керамические изделия кривичей, которые населяли Тверскую область в X-XIII веках. В районе деревни Селяне также были найдены 30 захоронений с браслетами, подвеской, стеклянными предметами и уникальным очельем, украшенным нашивными бляшками.