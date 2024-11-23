Apple сравнила iPhone 16 Pro с космической ракетой

Apple выпустила новую рекламу под названием «All Systems Pro», демонстрирующую возможности A18 Pro, на котором построены модели iPhone 16 Pro, отходя от недавнего акцента на функциях Apple Intelligence.

В рекламном ролике, размещенном в комнате управления NASA, вместо ракеты изображена команда, готовящаяся к «запуску» iPhone 16 Pro. Такой креативный подчеркивает «технологический скачок», который обеспечивает чип A18 Pro, оснащенный обновленным нейронным движком, усовершенствованными CPU и GPU, а также значительно улучшенной пропускной способностью памяти.

В рекламе также подчеркивается способность чипа поддерживать такие функции, как съемка видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Кроме того, Apple подчеркивает наличие у iPhone 16 Pro нового порта USB-C.