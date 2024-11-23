До Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения пяти галактик

До Земли дошла ударная волна от столкновения галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Отмечается, что это одна из мощнейших волн, когда-либо зафиксированных учеными.

Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли.

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Астрономы рассказали, что одна из галактик, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась "в соседей". Следствием этого и стала звуковая волна, похожая на звук от пролетевшего реактивного истребителя.

По словам ученых, речь идет о редчайшем событии. В ходе его изучения появятся новые данные о космосе.