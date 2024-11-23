До Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения пяти галактик
До Земли дошла ударная волна от столкновения галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
Отмечается, что это одна из мощнейших волн, когда-либо зафиксированных учеными.
Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли.
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Астрономы рассказали, что одна из галактик, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась "в соседей". Следствием этого и стала звуковая волна, похожая на звук от пролетевшего реактивного истребителя.
По словам ученых, речь идет о редчайшем событии. В ходе его изучения появятся новые данные о космосе.
"NGC 7318b врезался в поле мусора, сжал плазму и газ в нем, заставив ярко светиться на радиочастотах. Вероятно, произошедшее запустило процесс звездообразования", - говорит астрофизик Марина Арнаудова (цитата по РИА Новости).