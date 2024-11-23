До Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения пяти галактик

До Земли дошла мощнейшая ударная волна от столкновения галактик
До Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения нескольких галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
Издание отмечает, что это одна из мощнейших волн, когда-либо зафиксированных учеными.
Столкновение галактик — редкое космическое явление. Оно было зафиксировано телескопом Enhanced Area Velocity Explorer (WEAVE) в Испании.
Инцидент вызвала галактика NGC 7318b, мчавшаяся в космосе с невероятно высокой скоростью — 3,2 миллиона километров в час. Она столкнулась с Квинтетом Стефана, группой из пяти галактик, расположенных на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.
Удар вызвал колоссальную ударную волну, «прорвавшуюся сквозь галактический газ и пыль». Это было похоже на звуковой удар реактивного истребителя, но в космическом масштабе.
Ученые сделали интересное открытие: после столкновения галактик ударная волна ведет себя по-разному в зависимости от среды.
Когда ударная волна проходит через холодный газ, она действует как мощная сила, отрывая электроны от атомов и создавая след ионизированного газа. Однако, попадая в области горячего газа, ударная волна теряет большую часть своей энергии.
«Эти наблюдения помогают понять, что может происходить при формировании и эволюции едва различимых слабых галактик, которые мы видим на пределе наших текущих возможностей», — сказал Гэвин Далтон, главный исследователь WEAVE.