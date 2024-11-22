«Человеческую стиральную машину» для очистки разума показали на выставке

На выставке в Японии показали «человеческую стиральную машину», передает The Asahi Shimbun. По данным издания, посетителям, которые могут воспользоваться новинкой, обещают очистку разума и тела за 15 минут.

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The Asahi Shimbun сообщает, что «стиральная машина» представляет собой кабину с прозрачной крышкой и сиденьем. Когда человек садится в устройство, емкость заполняется горячей водой, температуру которой контролируют датчики. Искусственный интеллект определяет эмоциональное состояние человека. Для улучшения самочувствия ИИ проецирует изображения на прозрачной крышке.

По данным The Asahi Shimbun, впервые устройство было представлено на Всемирной выставке Expo в Японии в 1970 году. Сейчас посетителям показали доработанную с использованием новых технологий версию.

Ранее ученые из Томского государственного университета обнаружили изменения в тканях головного мозга крыс под влиянием антенны 5G. Изначально специалисты не выявили отрицательного воздействия, но при детальном анализе обнаружили дисбаланс антиоксидантов и прооксидантов.

До этого стало известно, что команда российских ученых из биотех-лаборатории Neiry стала первой в мире, кому удалось успешно подключить мозг крыс к искусственному интеллекту. Отмечается, что грызуны получили возможность отвечать на «любые» вопросы через компьютерный интерфейс.