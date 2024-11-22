Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе YouTube

Пользователи YouTube из разных стран, включая Россию и США, начали жаловаться на неожиданные сбои в работе видеохостинга. Об этом сообщает Ferra.ru со ссылкой на сообщения зрителей.

Проблема проявляется у всех жалующихся одинаково: после 59 секунд просмотра видео останавливается и больше не загружается. На форуме Reddit десятки пользователей поделились своими наблюдениями. Одним из основных подозрений стало то, что проблема может быть связана с настройками аккаунта. Некоторые утверждают, что видео начинают работать без сбоев, если выйти из учетной записи или переключиться на другой аккаунт.

Один из пользователей отметил, что видео перестали загружаться после минуты просмотра. Он очистил кэш, перезагрузил браузер, отключил расширения — ничего не помогло. При этом видеохостинг стал работать исправно после выхода из аккаунта.

Другие отмечают, что в режиме инкогнито видео проигрываются без проблем. Проблема затрагивает как обычных пользователей, так и тех, у кого оформлена подписка YouTube Premium. Точное объяснение происходящего пока не найдено. Представители YouTube пока никак не комментировали ситуацию.