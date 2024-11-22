Корабль New Shepard с шестью туристами стартовал с космодрома в Техасе

Многоразовый космический корабль New Shepard, на борту которого находится экипаж из шести туристов из США и Канады, стартовал с космодрома в Техасе. Об этом сообщил разработчик Blue Origin.

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Запуск произошел 22 ноября в 18:31 по московскому времени. В состав экипажа вошли инженер Массачусетского технологического института Эмили Каландрелли, основательница некоммерческой организации SpaceKids Global Шэрон Хагл и ее муж Марк, президент корпорации по развитию жилищной и коммерческой недвижимости Tricor International. Супруги ранее летали в космос в 2022 году и стали первой парой в браке, которая покорила космическое пространство.

Также на борту – специалист по управлению рисками в сфере финансовых услуг Остин Литтерал, основатель фонда Victoria Russell Foundation Джеймс Рассел и генеральный директор канадской компании Bayshore Capital Генри Вулфонд.

Ракета New Shepard разработана для коммерческих туристических полетов в космос. Она состоит из одной ступени длиной 18 метров и спускаемой капсулы. Ракета оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлился примерно 11 минут. После того, как носитель разогнался вертикально в течение 110 секунд, от него отделился спускаемый аппарат.

Пассажиры капсулы могут получить звание астронавтов, не отправляясь в орбитальный полет. Всего капсула с космическими туристами провела на высшей точке полета около трех минут. После этого она, используя парашютную систему, совершила мягкую посадку.

Ранее стало известно, что китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace в 2027 году отправит в космос двух туристов. Стоимость билетов составила 1,5 миллиона юаней, или 210 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей), за каждый, торги состоялись в прямом эфире в одном из интернет-магазинов КНР.

Само путешествие продлится около 12 минут, за это время туристы испытают около 5 минут невесомости.