Группа "НЛО" замечена у границ Млечного Пути

Группа астрофизиков под руководством ученых из Университета Колорадо в Боулдере получила изображения нескольких объектов, которые исследователи называют "НЛО". Но речь идет вовсе не о неопознанных летающих объектах.

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Дело в том, что в название объектов вкралась игра слов. Привычная нам аббревиатура НЛО, неопознанный летающий объект, на английском языке звучит как UFO. Но и сфотографированные в рамках нового исследования объекты имеют аналогичную аббревиатуру - UFO, или Ultra-red Flattened Objects.

Так называется класс необычно больших и красных галактик, которые исследователи прозвали ультракрасными сплющенными объектами. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org.

Оно проливает новый свет на некоторые странные галактики, сказал ведущий автор работы Джастус Гибсон. Впервые снимки галактик под аббревиатурой UFO были получены при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба. Ученых поначалу даже удивил тот факт, что эти галактики почему-то "проморгал" космический телескоп Хаббл.

Одно из объяснений данного феномена заключается в том, что необычные галактики излучают очень мало видимого света. Но галактики заметил телескоп Уэбба, несущий на борту передовое оборудование.

Первый анализ необычных галактик и компьютерное моделирование показали, что "галактики НЛО", по-видимому, похожи по размеру и форме на наш Млечный Путь, соседями которого они являются, но они гораздо более пыльные, чем Млечный Путь. Это означает, что они содержат в себе больше строительного материала для звезд и планет, чем наша галактика.

"JWST позволяет нам увидеть этот тип галактики, который мы не могли увидеть раньше, - сказал Гибсон. - Это говорит нам о том, что, возможно, мы не понимали Вселенную так хорошо, как думали о том".

Гибсон также отметил, что большая часть света, который исходит от галактик, представляет собой инфракрасное излучение. Из-за этого они оказались невидимыми для телескопа Хаббла, который регистрирует только видимый свет. А вот телескоп Уэбба способен улавливать инфракрасный свет.