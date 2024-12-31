Уничтожит ли Землю взрыв сверхновой?

Звезды обречены рано или поздно взрываться и становиться сверхновыми — такая же участь ждет и Бетельгейзе. Ее можно будет заметить даже днем, а ночью при свете сверхновой можно спокойно читать книги. И это при условии, что Бетельгейзе находится примерно в 650 световых годах от Земли и не повредит человечеству. Портал livescience.com выяснил, сможет ли взрыв сверхновой когда-нибудь уничтожить планету.

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Чтобы прикинуть, как близко должна взорваться сверхновая, чтобы причинить серьезный ущерб Земле, нужно понимать ее разрушительную мощь. Прежде всего, повредить может взрывная волна… Но радиация, излучаемая звездой, убьет человека раньше, чем шок от волны. Настолько близко к звезде нужно быть, чтобы пострадать от взрыва.

Далее — вспышка света. Она достаточно мощная, чтобы ослепить человека, но Земле не повредит. Если говорить о выработке энергии, то большая часть энергии сверхновой будет выброшена в форме нейтрино — призрачных частиц, почти никак не взаимодействующих с материей. По факту, через ваше тело прямо сейчас проходят триллионы нейтрино, и вы этого просто не замечаете. Точно так же никто не заметит выброс нейтрино и от взрыва сверхновой.

Но что насчет других спектров света, таких как рентгеновское излучение или гамма-излучение? Хорошая новость в том, что сверхновые обычно не вырабатывают огромные объемы проникающей радиации. Плохая новость — они не огромные лишь в относительном смысле. Если отталкиваться от абсолютной шкалы, то да, сверхновая создаст много вредоносной радиации. Не говоря уже о том, что взрыв сверхновой способен сгенерировать большой поток космических лучей. А эти лучи могут причинить значительный вред Земле.

Почему? Потому что рентген, гамма-излучение и космические лучи могут разрывать молекулярные связи азота и кислорода — элементов, содержащихся в атмосфере нашей планеты. Обычно они существуют в виде свободных молекул, но в «разорванном» состоянии они могут образовать различные соединения. Например, оксид азота — или веселящий газ. А это приведет к истощению озонового слоя.

Без озонового слоя Земля потеряет защиту от ультрафиолетового излучения Солнца. Люди будут начнут быстрее сгорать под солнечными лучами, а риск рака кожи станет выше. Фотосинтетические микроорганизмы, вроде водорослей, в прямом смысле слова насмерть запекутся под Солнцем. А поскольку микроорганизмы находятся в фундаменте пищевой цепи, многие экосистемы обрушатся — по всей планете начнется массовые вымирание животных.

Если говорить о сверхновых, происходящих в нашей галактике, то умирающая звезда должна находиться примерно в 25-30 световых годах от Земли, чтобы уничтожить приблизительно половину озонового слоя. Подобного урона уже хватит, чтобы запустить цепную реакцию, описанную выше. К счастью, в радиусе 25-30 световых лет нет кандидатов на превращение в сверхновую. Ближайший (Спика) находится лишь в 250 световых годах от Земли.

Окружающие звезды вряд ли войдут в фазу сверхновой и при этом окажутся достаточно близко к Земле, но есть один занятный нюанс. Наша Солнечная система постепенно входит в Рукав Ориона — спиральный регион Млечного пути. А подобные регионы известны повышенной скоростью формации звезд, которая, соответственно, означает повышенную скорость смерти звезд. Иными словами, существует шанс чуть выше среднего, что в следующие 10 млн лет мы окажемся в опасной близости к сверхновой.

Если же оценить все эти факторы в совокупности, то статистика показывает, что потенциально смертельное столкновение со сверхновой происходит пару раз каждые миллиард лет. Но и здесь стоит оговориться: анализ выше актуален только для обычных сверхновых. Иногда умирающие звезды бывают окружены толстым слоем пыли. Если взрывная волна ударит этот слой, то сверхновая не только выпустит рентгеновское излучение, но и запустит поток космических лучей.

Наконец, последний фактор риска — сверхновые типа Ia, рождающиеся из белых карликов. Из-за малых размеров и тусклого света белых карликов тяжелее обнаружить, и их финальный переход в стадию сверхновой гораздо тяжелее предсказать. Землянам повезло — ближайший к планете белый карлик находится на безопасном расстоянии 150 световых лет.