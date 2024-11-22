Tecno привёз в Россию три модели TWS-наушников под разный бюджет

Компания TECNO анонсировала запуск трёх новых моделей TWS-наушников: True 1 Air, Buds 4 и Buds 4 Air. Все устройства предлагают различные функции для разных нужд пользователей.

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True 1 Air — это модель с гибридным шумоподавлением, которое может снижать окружающий шум до 42 дБ. Наушники обеспечивают до 50 часов работы на одном заряде кейса и до 8,5 часов без подзарядки. True 1 Air также имеют защиту от воды по стандарту IPX5 и поддержку Bluetooth 5.4.

© Tecno

Buds 4 обладают активным шумоподавлением до 25 дБ, что помогает отсеивать посторонние звуки. В наушниках установлены 10-миллиметровые динамики. Buds 4 могут работать до 28 часов с зарядом от кейса и до 5 часов без него. Они поддерживают игровой режим для синхронизации звуков и видео, а также имеют сенсорное управление для удобства.

© Tecno

Buds 4 Air — компактная модель с улучшенным шумоподавлением на базе искусственного интеллекта. Они обеспечивают до 22 часов работы с кейсом и до 5,5 часов без подзарядки. Эти наушники защищены от брызг по стандарту IPX4 и идеально подойдут для активных людей.

Все модели поддерживают приложение Welife для настройки эквалайзера и звуковых сценариев. Рекомендованная цена на новые наушники — от 1 690 до 5 690 рублей.