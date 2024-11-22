Главком Космических сил США заявил об интересе военных к системе Starship

Портал SpaceNews, освещающий последние события, связанные с системой Starship компании Илона Маска SpaceX, сообщил о присутствии на шестом испытательном полёте главнокомандующего Космическими силами США генерала Ченса Зальцмана.

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Представительство Космических сил подтвердило, что Зальцман был одним из гостей и получил приглашение непосредственно от Илона Маска. Это показательно, потому что ранее таких лиц не было на полётах, но главком Космическими силами оказался там вместе с несколькими законодателями и избранным президентом Дональдом Трампом.

Зальцман ничего не ответил на вопросы журналистов о том, заинтересованы ли возглавляемые им силы в развитии проекта Starship. И, хотя никаких «обязательств по интеграции Starship в военные операции пока не принято, присутствие Зальцмана свидетельствует об интересе военных к этой технологии».