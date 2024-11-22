Трутнев: Спутники РФ в Арктике пока не позволяют получить полные данные о льдах

Нынешнее количество спутников в Арктике не позволяет получить исчерпывающую актуальную информацию о состоянии льдов. Об этом заявил на заседании коллегии по вопросу "О дополнительных мерах по развитию научно-технологического потенциала для освоения Арктики" вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

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"Недостаточная численность спутниковой группировки, неполное обеспечение связью. Сегодня мониторинг ледовой и гидрометеорологической обстановки на трассе СМП осуществляют 11 спутников. Очевидно, чтобы охватить почти 3 млн км² акватории СМП, этого недостаточно. Количество космических аппаратов, их расположение, частота и характер съемки не позволяют получить исчерпывающую актуальную информацию о состоянии льдов", - сказал Трутнев.

Он отметил, что одной из важнейших остается задача по обеспечению Арктики и других удаленных и труднодоступных территорий Российской Федерации спутниковым интернетом.

"Напомню, что ситуация со спутниковым изображением и связью значительно влияет на ход боевых действий в зоне Специальной военной операции", - сказал Трутнев.

При этом, уход с рынка ряда иностранных компаний сформировал необходимость поддержания работоспособности имеющейся иностранной техники и оборудования, создания собственных линий продукции, ускоренного развития отечественных технологий в сфере бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры и ряда других.