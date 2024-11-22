Золотые запасы Королевства Бахрейн теперь можно увидеть в Историческом музее

Выставка "Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века" открылась в Историческом музее в рамках Дней культуры Королевства Бахрейн в России. Из этой страны привезли образцы тонкого искусства, выполненные из чистого золота.

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Выставка посвящена современному золотому делу Бахрейна, которое считается визитной карточкой государства. Экспонаты удивительны не только огромным количеством золота, драгоценных камней и жемчуга, из которых они созданы, но и яркими отсылками к бахрейнской культуре.

"Все предметы связаны с традициями национальных костюмов и относятся к началу XX века или нашему времени. Перед ювелирами ставилась задача воплотить культурный код Бахрейна в золоте, продемонстрировав развитие и рост благосостояния государства. И каждый вензель, узор или камень на украшениях отдают дань древним традициям, на основе которых выросло современное Королевство Бахрейн", - рассказала куратор Галина Крюк.

Удивительно, что большинство предметов чрезвычайно легкие по своей массе, хотя внешне воспринимаются как тяжеловесные из-за огромного количества драгоценных камней. Все дело в особой технике, при которой золото сплющивается в тонкий лист, а затем ему придается объемная форма. Это делается для того, чтобы облегчить ношение подобных украшений.

Одним из самых удивительных экспонатов стало головное украшение для свадебной церемонии "куп-куп". Оно надевается поверх платка и имитирует струящиеся волосы. Изделие выполнено из подвижных золотых лент, спускающихся почти до плеч.

Представить себе окончательный образ бахрейнской женщины можно, разглядев золоченую абайю, которая украшена характерными для замужней дамы украшениями. Обратите внимание на золотую кайму, опоясывающую весь костюм. На них закреплены два золотых подвеса, которые не только выполняют функцию красивого аксессуара, но и издают легкий перезвон при ходьбе. Именно этот звук оповещает окружающих о приближении знатной дамы.

Выставка дает возможность погрузиться в атмосферу бахрейнской сказки и увидеть лучшие образцы ювелирного искусства королевства Бахрейн.