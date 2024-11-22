Обнаружены самые высокие доисторические петроглифы в Европе

Самые высокие доисторические петроглифы в Европе были обнаружены на горе Пиццо Трезеро (Вальфурва) в национальном парке Стельвио в северных итальянских Альпах, пишет местное издание Regione Lombardia.

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Датой открытия можно считать лето 2017 года, когда турист из Комо Томмазо Малинверно сообщил об обнаружении странных резных фигур на скале у подножия ледника Трезеро. Археологи провели детальные исследования и датировали наскальную живопись средним бронзовым веком — примерно 3600-3200 лет назад.

Значимость этих наскальных рисунков заключается не только в их возрасте, но и в местоположении — высота более 3000 метров делает их самыми высокими петроглифами, найденными в Европе.

В ноябре 2024 года в парке Оробие-Вальтеллинези была сделана еще одна палеонтологическая находка — окаменевшая экосистема возрастом 280 миллионов лет, относящаяся к палеозойской эре.

Таким образом, область Ломбардия, где расположены оба парка, можно с полным правом называть «окном в прошлое» — как в биологическом, так и в археологическом плане.

Официальная презентация находок с участием главы региона, чиновников и экспертов-археологов из Бергамского университета состоялась в Ломбардском дворце.

Расположенные на перевале Гавиа, петроглифы Трезеро отражают следы человека в высокогорье, оставленные тысячи лет назад. Резьба выполнена в разнообразной технике и, по-видимому, была оставлена в разное время, что означает длительную жизнедеятельность древних людей в этом месте.

Среди петроглифов присутствуют человеческие фигуры, напоминающие «молящиеся фигуры» с поднятыми к небу руками, спираль, высеченная в скале, а также изображения животных и геометрических фигур, значение которых так и осталось загадкой (возможно, напоминающие «топографическую разметку»).

Некоторые исследователи полагают, что рисунки образуют часть скального «святилища» — художественного комплекса, аналогичного горе Бего в Приморских Альпах, хотя и расположенного на гораздо большей высоте.

Явные следы износа из-за ледниковой эрозии на протяжении тысячелетий могут свидетельствовать, что в прошлом фигур было больше, но они были стерты движением ледника.