Борисов допустил создание частных космодромов в России

Частные российские компании в будущем смогут создать собственные космодромы. Появление частных космических центров допустил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».

«Да, это уже тоже в перспективе, почему нет», — сказал он, отвечая на вопрос о создании частных космодромов.

Борисов добавил, что привлечение частных компаний в космическую деятельность — это мировая тенденция. По его словам, в США сегодня 70 процентов спутниковых группировок создают частные компании. Кроме того, коммерческие организации разрабатывают ракеты-носители и эксплуатируют свои космодромы. Глава «Роскосмоса» отметил, что в России этот процесс находится на этапе стартапа.

В июле Борисов сообщил, что серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается. Он предположил, что в ближайшие годы эти задачи будут выполнять предприятия «Роскосмоса». Также гендиректор подчеркнул, что за государством останется финансирование научных программ, связанных с изучением космоса, и пилотируемая космонавтика.