В российской ОС «Аврора» появится аналог Siri

На конференции «Аврора. Своя конференция» старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Дарий Халитов сообщил изданию Runet о планах разработки российского ИИ-ассистента, который будет интегрирован в ОС «Аврора».

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Согласно источнику, ИИ-помощник станет аналогом Siri и других голосовых ассистентов, что повысит удобство и эффективность взаимодействия пользователей с устройствами на базе российской ОС «Аврора».

«А в отношении именно такого консультанта, ИИ-ассистента, аналога Siri — такие планы у нас есть, в Backlog задача эта лежит», — поделился Халитов.

Сроки реализации проекта пока не определены, так как обсуждается целесообразность создания собственного ассистента при наличии российских языковых моделей, таких как YandexGPT и GigaChat. Отмечается, что в «Ростелекоме» в том числе рассматривают возможность использования существующих решений для ускорения внедрения.

ОС «Аврора» — это российская операционная система, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), дочерним предприятием «Ростелекома».