Глава Роскосмоса ответил, когда человечество доберется до Марса

Человечество в ближайшие 50 лет сможет накопить достаточно необходимых технологий, чтобы достичь Марса.

Таким мнением поделился в интервью для проекта "Новый мир" на телеканале "Соловьев Live" генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Будут накоплены соответствующие технологии, отработаны, будут созданы новые носители, которые позволят уже гораздо быстрее добираться до этой отдаленной планеты. И, конечно, тогда миссия становится уже более реалистичной", – отметил главы Роскосмоса.

По его словам, появление людей на Марсе также будет связано с длительными полетами, последствия которых на поведение человека еще мало изучены.Так, Борисов обратил внимание на психологическую совместимость и сохранение главных функций организма человека при подобных полетах в условиях отсутствия гравитации.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс в ближайшие четыре года. Космическая компания Маска уже провела шесть испытаний ракетоносителя, целью которых является подготовка к экспедиции на красную планету.