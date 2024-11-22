Выявлена автоматизированная схема кражи Telegram-аккаунтов

С лета 2024 года мошенники активно создают автоматизированные чаты для кражи аккаунтов россиян в Telegram.

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Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

«Примечательно, что в рамках данной схемы автоматизировано все, что только возможно. Потенциальных жертв добавляют в чат, в котором предлагают проголосовать за знакомого человека, аккаунт которого уже взломан. Ссылка из чата ведет на фишинговый ресурс, а сам чат создается и модерируется автоматически», — заявил Вураско.

По словам эксперта, активность в чате поддерживается с помощью ботов, которые сообщают о том, что они уже проголосовали, и агитируют других сделать то же самое. При попытке выразить сомнения или задать вопросы, сообщения пользователей немедленно удаляются, и они исключаются из чата.

Этот механизм ранее использовался в мошеннической схеме, когда жертве предлагалось ставить оценки товарам на маркетплейсах, а затем выкупать их. Жертву также добавляли в групповой чат в мессенджере, где большинство участников были ботами, создававшими видимость активной деятельности.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют не предоставлять личные данные, включая логины, пароли и коды двухфакторной аутентификации, на подозрительных сайтах и в разговорах с незнакомыми людьми. Вместе с тем следует пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их адрес через поисковик, а также использовать антивирусное ПО для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.