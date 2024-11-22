В Боснии и Герцеговине нашли необычный древний некрополь

Древний некрополь и монеты нашли в крепости Кастель, национальном памятнике Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Arkeonews.

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Крепость Кастель расположена на левом берегу реки Врбас. Считается, что она была построена на руинах римского поселения Кастра. Во время раскопок здесь обнаружили древнее кладбище, о существовании которого даже не было известно. В ходе раскопок также была обнаружена позднеантичная монета IV века и турецкая керамика.

Раскопки на этом месте проводились в 1980-х годах. Здесь нашли орудия других людей, керамику, а позже — древнеримское поселение Кастра. Предполагая, что это место было полностью изучено в 1980-х годах, шесть лет назад район превратили в школу для практических занятий студентов. Ученые были удивлены, обнаружив здесь некрополь. Точная значимость открытия станет ясна после проведения радиоуглеродного анализа.