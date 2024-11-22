1800-летний дорожный камень использовался как скамья возле мечети

Каменный дорожный знак Римской империи посетители мечети в Турции в течение многих лет использовали как скамью. Об открытии сообщает Arkeonews.

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Миллиарии представляли каменные колонны, которые устанавливали вдоль дорог огромной транспортной системы Рима. Они указывали расстояние до ближайшего населенного пункта и устанавливались на расстоянии одной римской мили друг от друга (1480 метров).

Турецкие археологи из Университета Орду изучили камень возле Центральной мечети Лалели в районе Фатса. Его заметил школьный учитель литературы Айдын Бал. Осмотр ученых показал, что на камне была надпись, согласно которой дорога была восстановлена в честь императора. Позже камень переместили, а в 1970-х годах при закладке фундамента мечети его стали использовать для сидения.

Возраст указателя составляет около 1800 лет, его заложили при императоре Гордиане III. Поскольку камень не находился в своем первоначальном положении, в будущем будут проведены дополнительные исследования.