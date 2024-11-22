Разработан разлагающийся в морской воде пластик

Международная группа ученых разработала новый тип полимерного соединения, который обладает достаточной прочностью и способен разлагаться в морской воде.

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Об этом говорится в статье американского научного журнала Science.

"Прочный, стекловидный супрамолекулярный полимер показал способность предотвращать формирование микропластика в морской воде благодаря постепенному разложенную в соленой воде на компоненты, которые поддаются химической переработке живыми организмами", - говорится в публикации.

Такие материалы, разлагающиеся в морской воде, востребованы ввиду загрязнения океанов пластиком. Как уточняет агентство Kyodo со ссылкой на японских ученых, участвовавших в исследовании, новый тип пластика создан из мономеров, которые используются в пищевых добавках и создаются из органических соединений. В морской воде такой материал быстро распадается на изначальные составляющие, а они далее могут быть переработаны бактериями.

Ожидается, что новый материал найдет применение в создании высокоточного оборудования, клейких строительных материалов, а также в других областях. Он подлежит вторичной переработке и не воспламеняется, отмечает агентство.