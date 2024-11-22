Владельцев пауэрбанка Belkin для Apple Watch предупредили об опасности

Belkin отзывает пауэрбанки BoostCharge Pro из-за риска возгорания. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Belkin объявил о возврате портативных аккумуляторов BoostCharge Pro для Apple Watch из-за обнаруженного дефекта, который может привести к перегреву и возгоранию устройства. Компания рекомендует пользователям немедленно прекратить использование внешнего аккумулятора и обратиться в службу поддержки для получения дальнейших инструкций.

Дефект был выявлен в одной из последних партий, выпущенных в мае 2023 года. Belkin обещает вернуть деньги всем покупателям и просит хранить устройство в безопасном месте подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Подробная информация и инструкции по возврату были опубликованы на официальном сайте производителя. BoostCharge Pro для Apple Watch оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч и портом для зарядки USB-C мощностью 20 Вт.

Отмечается, что в 2021 году Belkin аналогичным образом отозвала другое беспроводное зарядное устройство из-за риска возгорания. Тогда дефект в блоке питания беспроводной зарядки мог перегреву и возгоранию устройства.