В Великом Новгороде нашли копию берестяной грамоты высшего чиновника

В Великом Новгороде нашли две одинаковые берестяные грамоты высшего чиновника. Об этом сообщают «Новгородские ведомости» со ссылкой на академика Российской академии наук Алексея Гиппиуса.

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На Троицком раскопе в Великом Новгороде обнаружили берестяную грамоту, которая оказалась почти точной копией грамоты №1135 с Воздвиженского раскопа. На той грамоте середины XII века значилось лишь одно слово «Размет». Теперь найдена грамота с таким же содержанием. Она явно была написана той же рукой, тем же почерком, но менее аккуратно.