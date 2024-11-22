OpenAI задумалась о разработке своего браузера с ИИ

Компания OpenAI планирует разработку собственного интернет-браузера и поисковой системы для противостояния корпорации Google. Об этом сообщает The Information.

Согласно публикации, OpenAI хочет создать браузер, в который можно бы было интегрировать их нейросеть ChatGPT. Отдельно компания обсуждала или заключала сделки по созданию поисковых функций. Переговоры шли с такими разработчиками как Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline. Вместе с тем издание утверждает, что от запуска подобного приложения компания очень далека, а говорить об этой перспективе приходится главным образом теоретически.

Также OpenAI начала переговоры с Samsung по поводу интеграции своих наработок в области ИИ в устройства бренда. До сих пор южнокорейская компания полагалась преимущественно на сотрудничество с Google. Apple, которая стремится наверстать свое отставание в сфере искусственного интеллекта, также договорилась с OpenAI о заимствовании технологий.