Оценены возможности камеры iPhone 16

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру базового iPhone 16 и выставили гаджету высокую оценку.

© Apple

iPhone 16 оснащен двойной камерой с основным 48-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольным модулем с разрешением 12 Мп, в которых эксперты отметили следующие сильные стороны: хорошую яркость и контрастность изображения в режиме HDR, правильные тона кожи и цветопередачу в целом, высокий уровень детализации при ярком освещении, быструю и точную автофокусировку.

Кроме того, к преимуществам камеры iPhone 16 отнесли плавное масштабирование в режиме предварительного просмотра, хороший контроль шума на видео и эффективную работу стабилизации видео.

Однако были и некоторые недостатки, в том числе ограниченный динамический диапазон, блики и артефакты на некоторых фото и видео, ограниченные возможности зума, потеря мелких деталей на видео при слабом освещении и цифровой шум в теневых частях кадра при слабом освещении.

Отмечается, что iPhone 16 получил максимальную оценку за цветопередачу при записи видео. По итогам всех тестов он занял двадцатое место в сводном рейтинге камерофонов, получив 147 баллов, и третье место в своей премиальной категории, уступив Google Pixel 9 и Pixel 8.