В России разработали цифровое поле для «умного» земледелия на Алтае

В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработали прототип цифрового поля, которое станет основой для внедрения технологий «умного» земледелия на Алтае. Новый проект обещает повысить урожайность и качество сельхозкультур, а также снизить экономические затраты и риски, связанные с гибелью посевов.

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В работе над проектом участвовали специалисты из ТГУ, ИМКЭС СО РАН, а также географы, метеорологи и гидрологи. Летом ученые провели полевые исследования на территории Черги, включая аэрофотосъемку с дронов и анализ проб почвы. Собранные данные стали основой для создания цифровой модели местности.

Модель включает информацию, полученную из различных источников, таких как дистанционное зондирование Земли, данные с беспилотников и метеорологических датчиков. Специфика рельефа региона потребовала индивидуального подхода, поскольку существующие разработки не подходили для гористой местности. В будущем ученые планируют доработать модель, добавив карты рельефа, экспозиций склонов и распределения питательных веществ в почве.

Ожидается, что в результате будет создана геоинформационная система, интегрирующая данные дистанционного зондирования, агрометеорологии и искусственного интеллекта. Система будет доступна через геопортал, и агрономы смогут использовать ее для оценки готовности территории к производству различных культур и оптимизации процессов, таких как внесение удобрений и выбор сельхозкультур для посадки.