Neuralink получила разрешение на испытания мозгового чипа в Канаде

Neuralink, нейротехнологическая компания Илона Маска, получила разрешение на проведение своего первого клинического испытания в Канаде.

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В ходе исследования будет проверена безопасность и функциональность имплантата Neuralink, призванного помочь людям с квадриплегией - параличом всех четырех конечностей - управлять цифровыми устройствами с помощью одной лишь мысли.

Испытания, которые будут проходить в больнице University Health Network в Торонто, направлены на оценку того, насколько хорошо интерфейс мозг-компьютер может позволить парализованным людям использовать внешние устройства, такие как компьютеры и мобильные телефоны, с помощью сигналов мозга. В больнице будут проведены необходимые нейрохирургические процедуры для имплантации устройства.

Neuralink уже успешно имплантировала свое устройство двум пациентам в США. Второй пациент, как сообщается, использует устройство для игры в видеоигры и изучения 3D-дизайна.