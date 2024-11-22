В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp (принадлежит компании Meta*) добавил функцию текстовой расшифровки голосовых сообщений с возможностью транскрибирования русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз мессенджера.

Для активации функции и выбора нужного языка следует перейти в настройки, где нужно выбрать пункт «Чаты», а после — «Расшифровка голосовых сообщений». Сейчас в приложении поддерживаются английский, португальский, испанский и русский языки. Для использования достаточно нажать на голосовое сообщение и удерживать, а после выбрать пункт «Транскрибировать».

WhatsApp* объявил о нововведении

«Мы продолжим работать над этой функцией, чтобы приложение стало еще удобнее. В ближайшие недели она будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, а другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев», — добавили в WhatsApp.,

Отмечается, что расшифровки создаются на устройстве пользователя. Благодаря этому третьи лица не смогут прочитать или прослушать личные сообщения, даже сами разработчики WhatsApp.

*компания признана экстремистской в России и запрещена