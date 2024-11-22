Apple готовит масштабное обновление Siri

Bloomberg: Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri
Американская корпорация Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, компания намерена обучить Siri на основе больших языковых моделей (LLM) и таким образом улучшить способность помощника поддерживать диалог и быстрее обрабатывать сложные запросы, чтобы укрепить свои позиции на рынке ИИ-сервисов. Агентство отмечает, что, хотя в прошлом месяце Apple представила собственную ИИ-разработку Apple Intelligence, ее функционал пока остается более узким, чем у конкурентов компании в этой сфере.
Как пишет Bloomberg, обновленный голосовой помощник получил рабочее название LLM Siri. В данный момент корпорация тестирует его в качестве отдельного приложения на iPhone, iPad и Mac. В результате сервис должен "полностью заменить" существующего сейчас голосового помощника от Apple, отмечает агентство. Компания планирует объявить о готовящемся обновлении в 2025 году в рамках представления новых версий операционных систем iOS 19 и macOS 16.
Агентство уточняет, что официальный релиз нового голосового помощника запланирован на весну 2026 года. Таким образом, новая функция не будет представлена в следующем поколении гаджетов корпорации, которые увидят свет в следующем году. Обновленный сервис будет работать на основе ИИ-моделей разработки Apple, а способ ее функционирования станет более схожим с сервисами ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.
11 июня компания OpenAI сообщила, что Apple заключила с ней партнерское соглашение для интеграции чат-бота с генеративным ИИ ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS. Отмечалось, что благодаря внедрению ChatGPT в экосистему компании продукты компании получат функции ИИ, которые позволят генерировать тексты и изображения, а также улучшенного голосового помощника Siri. При этом, как утверждалось, OpenAI не сохраняет запросы пользователей и их IP-адреса для обеспечения конфиденциальности.
Apple представила обновленное программное обеспечение с поддержкой генеративного ИИ на всемирной конференции разработчиков WWDC, которая проходила с 10 по 14 июня в США. Компания презентовала операционные системы iOS 18, iPadOS 18, Sequoia, WatchOS 11, tvOS 18 и VisionOS 2. Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил, что запретит использовать в своих компаниях устройства Apple, если в них на уровне операционной системы будет интегрирован ИИ. Он также выразил сомнение в способности Apple обеспечить безопасность и конфиденциальность данных пользователей при использовании технологий OpenAI.