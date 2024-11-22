Apple готовит масштабное обновление Siri

Американская корпорация Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их информации, компания намерена обучить Siri на основе больших языковых моделей (LLM) и таким образом улучшить способность помощника поддерживать диалог и быстрее обрабатывать сложные запросы, чтобы укрепить свои позиции на рынке ИИ-сервисов. Агентство отмечает, что, хотя в прошлом месяце Apple представила собственную ИИ-разработку Apple Intelligence, ее функционал пока остается более узким, чем у конкурентов компании в этой сфере.

Как пишет Bloomberg, обновленный голосовой помощник получил рабочее название LLM Siri. В данный момент корпорация тестирует его в качестве отдельного приложения на iPhone, iPad и Mac. В результате сервис должен "полностью заменить" существующего сейчас голосового помощника от Apple, отмечает агентство. Компания планирует объявить о готовящемся обновлении в 2025 году в рамках представления новых версий операционных систем iOS 19 и macOS 16.

Агентство уточняет, что официальный релиз нового голосового помощника запланирован на весну 2026 года. Таким образом, новая функция не будет представлена в следующем поколении гаджетов корпорации, которые увидят свет в следующем году. Обновленный сервис будет работать на основе ИИ-моделей разработки Apple, а способ ее функционирования станет более схожим с сервисами ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.

11 июня компания OpenAI сообщила, что Apple заключила с ней партнерское соглашение для интеграции чат-бота с генеративным ИИ ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS. Отмечалось, что благодаря внедрению ChatGPT в экосистему компании продукты компании получат функции ИИ, которые позволят генерировать тексты и изображения, а также улучшенного голосового помощника Siri. При этом, как утверждалось, OpenAI не сохраняет запросы пользователей и их IP-адреса для обеспечения конфиденциальности.

Apple представила обновленное программное обеспечение с поддержкой генеративного ИИ на всемирной конференции разработчиков WWDC, которая проходила с 10 по 14 июня в США. Компания презентовала операционные системы iOS 18, iPadOS 18, Sequoia, WatchOS 11, tvOS 18 и VisionOS 2. Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил, что запретит использовать в своих компаниях устройства Apple, если в них на уровне операционной системы будет интегрирован ИИ. Он также выразил сомнение в способности Apple обеспечить безопасность и конфиденциальность данных пользователей при использовании технологий OpenAI.