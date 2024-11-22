На что указывает снижение скорости интернета

Если пользователь заметил снижение скорости интернета и внезапные сбои в сети, возможно, к его Wi-Fi подключились посторонние. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

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Для проверки подключений эксперты рекомендуют использовать настройки собственного роутера — это самый надежный способ. Для этого нужно открыть браузер и ввести IP-адрес интерфейса настройки роутера, например, 192.168.0.1 или 192.168.1.1, а затем ввести логин и пароль.

Затем следует найти раздел с информацией о подключенных устройствах, например, «Подключенные клиенты» или «Карта устройства». Находясь в этом меню, нужно отключить все свои устройства от сети и проверить оставшиеся — это могут быть чужие гаджеты.

Эксперты выделяют следующие признаки несанкционированных подключений: необоснованное снижение скорости интернета, нерелевантная контекстная реклама и изменение настроек роутера без ведома пользователя.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как защитить себя от киберугроз. Так, следует изменить пароль Wi-Fi на более сложный, регулярно обновлять прошивку роутера, не давать пароль от Wi-Fi случайным гостям, создать отдельную гостевую сеть для посетителей, скрыть точку доступа Wi-Fi и не использовать дешевые роутеры от неизвестных производителей.