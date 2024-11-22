В США выявили неизвестное вещество в водопроводах

Исследователям удалось понять, что за химическое вещество на протяжении десятков лет содержится в питьевой водопроводной воде, которую пьют более ста миллионов американцев. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Вещество было обнаружено в водопроводе около 40 лет назад, но понять, что это, удалось только сейчас благодаря совершенствованию методов анализа. Это вещество образуется при обработке воды хлорамином — химическим веществом, появляющимся при смешивании хлора и аммиака. Хлорамин часто применяется для уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки воды.

Выяснилось, что загадочное вещество — хлоронитроамидный анион. Пока неизвестно, опасно ли оно для здоровья человека. В настоящее время токсичность вещества неизвестна. Потребуются новые исследования, чтобы понять потенциальное влияние анионов на питьевую воду.

Ученые отмечают, что вещество выявлено в хлорированных системах водоснабжения, которые обслуживают более 113 миллионов человек только в Соединенных Штатах.