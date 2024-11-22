Спрогнозирован резкий всплеск солнечной активности

Ученые прогнозируют резкий всплеск солнечной активности в 2025 году. К середине года эксперты предсказывают нам вспышки, магнитные бури и солнечный ветер. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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Как известно, наше светило не такая уж спокойная звезда. Да, на фоне какого-нибудь пульсара оно выглядит образцом безмятежности, но на самом деле ведет достаточно бурную жизнь. Солнце выбрасывает в космос гигантские протуберанцы, излучает огромное количество энергии, распространяет вокруг себя заряженные частицы и магнитные поля. Иногда все эти события следуют часто и с большой энергией, а иногда наоборот. Давно установлено, что эти подъемы и спады происходят с определенной периодичностью – цикл солнечной активности длится примерно 11 лет.

На пике солнечного цикла магнитные полюса Солнца меняются местами – этот процесс происходит даже с планетами, но, конечно, не так часто. В эти моменты наша звезда переходит от спокойного состояния к активному, буквально штормовому – это называется солнечным максимумом. Самым ярким его признаком являются солнечные пятна. Это более темные и холодные области, в которых концентрируются линии магнитного поля. Когда этот процесс достигает апогея, именно из пятен "выстреливают" в пространство солнечные извержения.

Во время солнечного максимума количество солнечных пятен и, следовательно, извержений увеличивается. Это очень красивое зрелище с точки зрения астрономии, но оно способно вызвать на Земле довольно неприятные последствия – вплоть до отсутствия радиосвязи и сбоев в электропитании целых регионов. А уж космическая техника, находящаяся на орбите и не защищенная атмосферой Земли, страдает еще сильнее, не говоря уж о космонавтах. Менее сокрушительные последствия – это головные боли у метеозависимых людей и полярные сияния.

Сейчас мы как раз находимся в активной фазе солнечного цикла. В мае 2024 года шквал особенно крупных вспышек и корональных выбросов отправил в сторону Земли гигантские облака заряженных частиц и магнитных полей. Это привело к возникновению самой сильной геомагнитной бури на Земле за последние два десятилетия и, возможно, самых ярких полярных сияний за последние 500 лет.

Как ни странно, этот вовсе не означает, что пик солнечной активности пройден. Ученые не могут нарисовать график космических штормов заранее: чтобы точно сказать, когда был достигнут максимум, нужно дождаться, пока кривая пойдет вниз. "Сильное солнце" мы наблюдаем уже пару лет, и специалисты полагают, что эта фаза продлится еще как минимум год. Только после этого показатели пойдут на убыль и наша местная звезда вступит в спокойную фазу.

Астрономы полагают, что нас ждет еще несколько месяцев сильных солнечных бурь и геомагнитных штормов. По предварительным расчетам, самые серьезные вспышки мы увидим летом 2025 года – их количество будет на 10–20% больше, чем в 2024.

К августу активность будет снижаться и к концу года вернется к уровням середины уходящего года. То есть в ближайшие полгода мы вновь можем ожидать сообщений о сбоях в радиосвязи, отказах сложной электроники и так далее. Ну и, разумеется, полярные сияния – куда ж без них в активную солнечную фазу. И если в этом году они были особенно впечатляющими и наблюдались даже в несвойственных регионах, то через 6–8 месяцев эта аномалия станет еще ярче и заметнее.

К сожалению, метеозависимость тоже никто не отменял, а значит, если ваша голова обычно трещит во время солнечных штормов, советуем вам запасаться лекарственными препаратами. Должно помочь.

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