Россия вышла на первое место в трендах соцсети Илона Маска X на фоне выступления президента Владимира Путина с заявлениями о применении новой ракетной системы «Орешник».

21 ноября Владимир Путин объявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По словам главы государства, в Днепропетровске был нанесён удар по украинскому Южмашу — предприятию, занимающемуся в том числе производством ракетной техники.

Ракеты «Орешник» способны развивать скорость до 10 Махов, что составляет примерно 2,5–3 км/с.

После этого британский блогер Alex Barnicoat обратился к Владимиру Путину в Х с обращением от имени народа Британии.