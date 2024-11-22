Россия предложила ряду стран строительство космодромов

Россия предложила ряду дружественных стран строительство космодромов, особенно актуально это для экваториальных государств, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Сегодня среди основных партнёров, наверное, можно назвать такие страны, как Индия, Китай, Иран. Большие планы у нас с Южно-Африканской Республикой, с рядом африканских стран, с Алжиром, Зимбабве, Индонезией, Малайзией», — цитирует его РИА Новости.

Борисов пояснил, что в случае с экваториальными странами эффективность вывода полезной нагрузки, которая напрямую воздействует на стоимость груза, оттуда будет выше, чем с других широт.