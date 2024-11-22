$100.68+0.46106.08+0.27
Войти в почту

Дешевый Redmi A4 5G за 10 тысяч рублей получил экран с частотой 120 Гц

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A4 5G стоимостью от 8,5 тыс. рупий (около 10 тыс. руб.). Об этом сообщает портал GizmoChina.

Смартфон Redmi за 10 тысяч рублей получил экран с частотой 120 Гц
© Redmi

Redmi A4 5G оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. В верхней части дисплея расположен каплевидный вырез для фронтальной камеры с разрешением 5 Мп, тогда как на задней панели расположен большой блок камеры с одним сенсором на 50 Мп, датчиком глубины и вспышкой.

За производительность новинки отвечает 4-нм чип Snapdragon 4s Gen 2, дополненный 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Накопитель можно расширить с помощью карты памяти microSD.

Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. Среди прочих характеристик отмечается наличие Bluetooth 5.3, сканера отпечатка пальцев в кнопке включения и предустановленной операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS.

Пока что Redmi A4 5G анонсирован только в Индии. Когда новинка появится в других странах, не уточняется.

Наука и техника
Индия