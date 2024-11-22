Смартфон Redmi за 10 тысяч рублей получил экран с частотой 120 Гц

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A4 5G стоимостью от 8,5 тыс. рупий (около 10 тыс. руб.). Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Redmi A4 5G оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. В верхней части дисплея расположен каплевидный вырез для фронтальной камеры с разрешением 5 Мп, тогда как на задней панели расположен большой блок камеры с одним сенсором на 50 Мп, датчиком глубины и вспышкой.

За производительность новинки отвечает 4-нм чип Snapdragon 4s Gen 2, дополненный 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Накопитель можно расширить с помощью карты памяти microSD.

Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. Среди прочих характеристик отмечается наличие Bluetooth 5.3, сканера отпечатка пальцев в кнопке включения и предустановленной операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS.

Пока что Redmi A4 5G анонсирован только в Индии. Когда новинка появится в других странах, не уточняется.