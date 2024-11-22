Тигровая акула случайно проглотила iPhone на туристической экскурсии на Багамах. Инцидент был записан на видео с проглоченного смартфона, сообщает Daily Mail.

На Багамах во время туристической экскурсии тигровая акула по кличке Джиттербаг случайно проглотила iPhone, который спустя короткое время выплюнула. Известно, что устройство принадлежало капитану экспедиции.

Когда акула проглотила смартфон, на нем велась видеосъемка, благодаря чему удалось запечатлеть уникальные кадры из пасти акулы, где в том числе видны ее крупные зубы и пищеварительный тракт.

Один из членов команды также заснял момент кормления на видео и зафиксировал, как смартфон попал в пасть акуле, с другого ракурса.

«Эта коварная девчонка схватила камеру Финна и пыталась сделать селфи. Она схватила его. Потом пожевала, уронила, снова схватила и уронила», — прокомментировал инцидент подводный фотограф Кен Кифер.

Гаджет находился в водонепроницаемом чехле, в результате чего он не повредился. Акула Джиттербаг также осталась невредимой.