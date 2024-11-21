В РФ запретят информацию, описывающую создание VPN-сервисов

Научная, научно-техническая и статистическая информация, описывающая способы создания и устройства VPN-сервисов, теперь будет признана запрещенной в России. Разрешенными останутся только сведения о VPN для защищенного удаленного доступа, соответствующий приказ Роскомнадзора опубликован на официальном портале правовой информации.

Из приказа следует, что научная, научно-техническая и статистическая информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи, не будет блокироваться Роскомнадзором.

В подобных целях VPN используется госорганами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями. Запрет распространяется на данные, которые предназначены для использования с помощью VPN-сервисов заблокированных в РФ приложений и ресурсов.

Уточняется, что документ вступает в силу 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.