Астрономы впервые сфотографировали умирающую звезду за пределами Млечного Пути

Астрономы впервые получили фотографию красного сверхгиганта - престарелой гигантской звезды, которая расположена не в пределах Млечного Пути, а в соседней галактике Большое Магелланово облако.

Это светило закончит свое существование и превратится в сверхновую в ближайшие мгновения по космическим меркам, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"На этих снимках мы обнаружили яйцеобразный "кокон", окружающий светило. Это очень интересное открытие, так как наличие данной структуры у красного гиганта WOG G64 может быть связано с тем, что умирающие светила резко выбрасывают большие количества материи прямо перед началом взрыва сверхновой", - заявил научный сотрудник Университета имени Андреса Бельо (Чили) Кэйити Онака, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Онака и его коллеги совершили это открытие во время наблюдений за одной из самых крупных звезд в ближайших окраинах Млечного Пути - красным сверхгигантом WOG G64, который расположен в соседней галактике Большое Магелланово облако на расстоянии в 160 тыс. световых лет от Земли. Эта звезда примерно в 1,7 тыс. раз превосходит Солнце по размерам, что связано как с ее огромной массой, так и с тем, что внешние оболочки этого светила резко расширились на последних стадиях его существования.

Большие размеры этого светила, а также его удобное положение для ведения наблюдений, позволили астрономам получить первые детальные фотографии WOG G64 и окрестностей этого красного сверхгиганта при помощи инструментов VLTI и GRAVITY, установленных на телескоп VLT в пустыне Атакама. Эти снимки позволили ученым обнаружить, что данное престарелое светило окружено очень плотным "коконом" из горячего газа, похожего по форме на яйцо, а также кольцеобразной газопылевой структурой.

Это открытие стало неожиданностью для исследователей, так как компьютерные модели красных сверхгигантов указывают на то, что эти звезды должны быть окружены сферическими, а не яйцеобразными скоплениями горячего газа и пыли. Астрономы предполагают, что вытянутая форма газопылевого "кокона" может быть связана с наличием невидимого для нас спутника у этой звезды или с тем, что более далекое кольцо из пыли мешает расширению этой структуры.

Сравнение этих снимков с другими данными наблюдений за WOG G64, которые были собраны в последние десять лет, указывают на наличие существенных перемен в облике и структуре данного светила, в результате которых оно стало значительно более тусклым, чем в прошлом. Подобное потускнение, как сейчас предполагают астрофизики-теоретики, указывает на скорое начало взрыва сверхновой, что ученые планируют проверить в ходе последующих наблюдений за звездой WOG G64.