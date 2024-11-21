В пещере неандертальцев найдена печь для изготовления клея

Археологи сделали интересное открытие в пещере Вангар в Гибралтаре: там обнаружена структура, которую, как полагают исследователи, неандертальцы использовали для создания клея.

© Naukatv.ru

Эти пещеры, расположенные на побережье Средиземноморья, возможно, были одним из последних мест обитания неандертальцев в Европе. Исследование вышло в Quaternary Science Reviews.

В осадочном слое, датируемом 67-60 тысячами лет назад, исследователи нашли очаг. В ходе дальнейших исследований они обнаружили доказательства, что очаг использовался для производства берестяного дегтя — вязкой субстанции, служившей для прикрепления рукоятки к инструменту или оружию.

Конструкция отличается от обычного костра: она имеет круглую форму с двумя каналами и толстыми стенками. Кроме того, в очаге обнаружены химические остатки, указывающие на сгорание смолистых растительных материалов, включая обугленные древесные куски и микроскопические фрагменты золы, а также соединения, связанные с производством дегтя из бересты и других растений.

Это свидетельство позволило предположить, что структура использовалась для сжигания цветущих растительных материалов (скорее всего, камыша) в бескислородных условиях. Исследователи даже подтвердили свою теорию, построив подобную структуру и повторив процесс получения берестяного дегтя.

«Перегонка небольшого количества молодых листьев камыша в закрытой и почти аноксидной среде позволила получить деготь, которого хватило для крепления двух наконечников копий, используя только инструменты и материалы, доступные в тот период», — пишут авторы исследования.

Процесс производства подобного клея из сырых ингредиентов и использование его для создания сложных инструментов может свидетельствовать о высоком уровне интеллекта неандертальцев.