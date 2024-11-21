Microsoft обвинили в навязчивой рекламе новых компьютеров с Windows 11

С приближением окончания поддержки Windows 10 компания Microsoft начала показывать пользователям полноэкранные уведомления, предлагая им купить новые ПК с Windows 11 и Copilot Plus. Об этом сообщает The Verge.

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Пользователи заметили эти уведомления, которые содержат предложения «сделать больше с новым ПК на Windows 11» или «перейти на компьютеры Copilot Plus», чтобы получить «максимальный опыт работы с Windows 11». Ссылки в уведомлениях ведут на страницы, рекламирующие новые ПК.

Примечательно, что в уведомлениях не говорится о возможности продолжить пользоваться Windows 10 и получать патчи безопасности после 14 октября 2025 года за дополнительную плату в $30 в год. Таким образом, Microsoft подталкивает пользователей к покупке новых устройств, а не к оплате продления поддержки текущей ОС, утаивая эту возможность.

Навязчивая реклама новых версий операционных систем — обычная практика для Microsoft, которая ранее аналогичным образом стимулировала переход на Windows 10 пользователей более ранних версий.