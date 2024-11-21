Россияне стали чаще пользоваться умными устройствами для дома

Количество устройств умного дома, подключенных к сети «Мегафона», увеличилось более чем в два раза за последние три года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Отмечается, что за 10 месяцев 2024 года подключение умных устройств к сети оператора увеличилось на 23% относительно показателей прошлого года. При этом суммарный рост трафика за последние два года составил 126%.

Также в компании обратили внимание на рост объема трафика, потребляемого одним устройством. Если в прошлом году одна умная сим-карта расходовала в среднем 5 Гбайт, в текущем году этот показатель уже достиг 8 Гбайт и продолжает расти. Как считают в «Мегафоне», это обусловлено ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают большой объем данных.

«Россияне проявляют интерес к технологиям, способствующим росту комфорта и безопасности своего жилья — это подтверждает и устойчивый спрос на умные гаджеты, и динамика потребления трафика», — отмечается в сообщении.

Директор департамента по продуктам B2C «Мегафона» Андрей Егоров прогнозирует, что спрос на устройства умного дома, а также потребность в обеспечении их стабильной, бесперебойной связью будут расти. По его словам, оператор предлагает клиентам несколько решений для подключения устройств к сети.

«Первое — это специализированные тарифные планы с фиксированной платой. Второе — сделать умное устройство не только частью дома, но и частью МегаСемьи: таким образом, оно будет расходовать трафик из пакета организатора», — отметил он.

В компании уточнили, что в сегменте умных домов прослеживается тенденция к объединению устройств вокруг одного головного, с его помощью можно управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон или умная колонка. По данным объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota, доля их продаж от общего числа гаджетов для умного дома составляет 84%.