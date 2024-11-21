В России подешевел iPhone 16 Pro Max

Самый дорогой смартфон от Apple значительно подешевел в России с начала продаж. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Газета.Ru

Представленный в сентябре iPhone 16 Pro Max изначально продавался в России от 194 тыс. руб. Спустя месяц цена на него снизилась до 160 тыс. руб., а в конце ноября смартфон и вовсе предлагается в среднем от 154 тыс. руб., то есть на 40 тыс. руб. или на 21% дешевле.

Флагманский iPhone 16 Pro Max получил увеличенные аккумулятор и OLED-экран на 6,9 дюйма с динамической частотой обновления изображения до 120 Гц. Ранее в Pro Max-версиях iPhone использовались 6,7-дюймовые дисплеи.

Среди прочего смартфон оснащается новой кнопкой Camera Control для удобного управления функциями камеры и мощным чипом Apple A18 Pro, который способен запускать портированные с ПК и консолей игры, а также оптимизирован для работы ИИ-функций Apple Intelligence. Наконец, в этой модели были улучшены камеры — основной модуль с разрешением 48 Мп дополнен ультраширокоугольной камерой на 48 Мп и телеобъективом на 12 Мп с пятикратным оптическим приближением.