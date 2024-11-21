В России представили бюджетный смартфон Meizu

Компания Meizu объявила о выпуске на российский рынок смартфона Meizu mblu 21 по цене от 9990 руб. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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В России Meizu mblu 21 будет предлагаться в трех цветах: «Океанический синий», «Титановый черный» и «Жемчужный белый». Смартфон оснащается 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

За производительность устройства отвечает чип Unisoc T606, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу, дополненный 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Встроенный накопитель может быть расширен за счет карты памяти.

Meizu mblu 21 имеет основную камеру с разрешением 12 Мп и селфи-камеру на 8 Мп. Кроме того, на задней панели устройства имеется вспомогательный 2-мегапиксельный модуль. Среди прочего отмечается наличие сканера отпечатков пальцев в боковой кнопке и аккумулятора емкостью 4900 мАч.

Новинка продается в российских онлайн-магазинах по цене от 9990 руб. за версию 4/64 ГБ, тогда как за модель 6/128 ГБ просят 10 990 руб.