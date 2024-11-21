Ученые нашли новый способ измерения времени

Ученые Донского государственного технического университета совместно с коллегами из Лиссабонского университета Португалии предложили концепцию «локального времени». Об этом стало известно в четверг, 21 ноября.

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Специалисты поставили перед собой цель связать абстрактное понятие времени с реальными физическими явлениями. С этой целью они применили математические методы для введения понятия «локального времени» на основе анализа простых геометрических фигур. Такой подход позволил соотнести полученные результаты с привычным восприятием времени человеком в повседневной жизни.

Благодаря этому можно ввести понятие «локального времени», которое будет отражать порядок следования событий. Это поможет описывать свойства явлений и, теоретически, предсказывать их развитие, передает Foundations.