Представлен ноутбук VAIO с автономностью до 38 часов

Японский бренд VAIO анонсировал лёгкий 14-дюймовый ноутбук SX14-R с расширенными возможностями подключения.

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Новинка ориентирована преимущественно на бизнес-клиентов и весит всего 999 грамм.

Особенности

VAIO SX14-R оснащён 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей. Также доступна версия с несенсорным экраном с разрешением 1920×1200 пикселей. За производительность устройства отвечают процессоры Intel Core Ultra H-серии (Ultra 5 125H или Ultra 7 155H). Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет до 64 ГБ, а NVMe-накопитель (PCIe 4.0) имеет максимальный объём 2 ТБ.

Ноутбук предлагает ряд премиальных функций: веб-камеру с разрешением 9,2 Мп и поддержкой HDR, стереодинамики с Dolby Atmos, биометрическую разблокировку через Windows Hello (по отпечаткам пальцев и лицу). На выбор доступны две модели аккумуляторов:

Одна модель обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео или 38 часов в режиме ожидания. Другая модель работает автономно до 11 часов воспроизведения видео или 27 часов в режиме ожидания.

Производитель пока не раскрыл ёмкость аккумуляторов обеих версий.

По части подключения ноутбук оснащён двумя портами Thunderbolt 4, двумя портами USB 3.0 Type-A, портом HDMI, Gigabit Ethernet, а также поддерживает 5G и Wi-Fi 7. Устройство способно одновременно работать с SIM-картой и eSIM.

Сроки выхода, цвета и цена

VAIO SX14-R уже доступен эксклюзивно в Японии. Ноутбук представлен в четырёх цветах: Deep Emerald, Urban Bronze, Fine Black и Bright Silver. Цена устройства стартует с 259 800 иен (около $1700).