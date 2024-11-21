Госкомиссия одобрила заправку и пуск «Союза» с «Прогрессом МС-29»

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в четверг пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту корабль "Прогресс МС-29".

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Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ракета с кораблем "Прогресс МС-29" допущена к заправке и пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты намечен на 15:22 мск четверга.

"Прогресс МС-29" доставит на МКС 2 487 кг грузов, среди которых 869 кг - топливо дозаправки, 420 л - питьевая вода, 43 кг - сжатого в баллонах азота, а также около 1 155 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа, предметы одежды, укладки для научных экспериментов и новогодние подарки.

В частности, на "Прогрессе" к МКС отправится аппаратура и оборудование для систем станции, в том числе для экспериментов "Вампир" (выращивание кристаллов в электровакуумной печи), "БТН-Нейтрон-2" (изучение спектра нейтронов), "3D-печать" (трехмерная печать из полимеров).

Как ранее рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на транспортном "Прогрессе МС-29" на станцию отправятся для космонавтов сушеные оленина и конина, рыбные, мясные и овощные консервы, хрен, аджика и горчица к ним, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, а также свежие фрукты и сладости. По словам космонавта Алексея Овчинина, корабль также доставит на станцию новогодние подарки.