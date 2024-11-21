Ученые исследовали снимки лунного кратера Шумейкер

Совместный российско-китайский научный коллектив выполнил фотогеологический анализ снимков постоянно затененного дна лунного кратера Шумейкер в районе южного полюса Луны, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Анализ показал, что в днище кратера, вероятно, имеется вода в виде льда.

"В лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами из Китая выполнен фотогеологический анализ ShadowCam снимков c разрешением около 1,6 м постоянно затененных днищ и нижней части внутренних склонов околополярного лунного кратера Шумейкер. <…> Новое, что удалось увидеть на затененном днище - это резкое "лопастное" внешнее окончание вала некоторых кратеров, что, вероятно, связано с присутствием в материале мишени льда воды", - отметили в пресс-службе.

Кратер расположен в районе южного полюса Луны. Технология ShadowCam использует очень чувствительную камеру, разработанную в университете штата Аризона в США, которая получает изображения вечно затененных поверхностей, освещаемых светом, отраженным от освещаемых Солнцем вершин вала кратера.

Анализ показал, что в морфологии поверхности днища кратера Шумейкер доминируют также кратеры, а поверхность затененных нижних частей внутренних склонов волнистая - так называемая текстура "шкуры слона", что характерно и для нормально освещаемых Солнцем равнин и склонов на Луне. Единственное отличие - это присутствие на днище Шумейкера кратеров с лопастным валом.

На снимках видно, что внешние окончания вала этих кратеров очень резкие. Этим они напоминают многие кратеры Марса, что считается связанным с присутствием в мишени заметных количеств водяного льда. При движении слагающих вал выбросов из кратера лед тает, и материал становится вязким, отмечают исследователи.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале Planetary and Space Science.