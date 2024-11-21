Опасный вирус обнаружили у крабов на Дальнем Востоке

Опасный вирус обнаружили у особей крабов-стригунов Бэрди на Дальнем Востоке. В шельфовой зоне тихоокеанского побережья Камчатки отобрали несколько десятков образцов крабов с внешними признаками заболевания синдром молочной гемолимфы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ, ученые подозревают, что инфекция носит летальный характер. Синдром молочной гемолимфы (CbBV) может отразиться на объеме популяции крабов.

Краб-стригун Бэрди распространен в северной части Тихого океана. Наиболее продуктивные популяции располагаются у Юго-Западной Камчатки.