Агентство ЕКА показало новые высококачественные снимки Солнца

Опубликованы наиболее точные и высококачественные снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА.

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"Представлены полные изображения видимой поверхности Солнца с самым высоким разрешением на сегодняшний день", - пишет ЕКА.

Снимки собраны из изображений, сделанных 22 марта 2023 года на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца.

Из-за близости к Солнцу каждый снимок высокого разрешения охватывает лишь небольшую часть Солнца. Чтобы получить изображения полного диска, все снимки были собраны в мозаику.

Каждая такая мозаика, поясняет агентство, состоит из 25 изображений, а диаметр диска Солнца на оригинальных изображениях составляет почти 8 тысяч пикселей, что позволяет увидеть огромное количество деталей.

ЕКА опубликовало изображения Солнца в видимом человеческому глазу спектре, магнитограмму звезды, карту движения материи на поверхности и снимок в ультрафиолетовом диапазоне.

Ранее космический аппарат NASA Juno передал на Землю серию высококачественных снимков Юпитера.